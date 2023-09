Inter-Milan 5-1 | cinquina nerazzurra e primo posto in classifica

(Di domenica 17 settembre 2023) (Adnkronos) – L’travolge ilper 5-1 nel derby valido come anticipo della quarta giornata del campionato di Serie A 2023-2024. I nerazzurri si impongono con la doppietta di Mkhitaryan, il gol di Thuram, il rigore di Calhanoglu e la rete di Frattesi. Alnon serve la marcatura di Leao. Il successo consente alla formazione di Inzaghi di salire a 12 punti e di guidare laa punteggio pieno. Il, alla prima sconfitta nel torneo, rimane a quota 9. Inzaghi per il derby meneghino conferma dieci undicesimi della squadra che ha battuto contro la Fiorentina: esordio stagionale per Acerbi aldi de Vrij e in avanti fiducia al tandem Lautaro-Thuram. Dall’altra parte Pioli con Tomori squalificato, inserisce Kjaer, unico cambio obbligato, con ...

Inter-Milan, le pagelle: Mkhitaryan, un'enciclopedia da 8,5. Disastro Thiaw: 4,5 La Gazzetta dello Sport

Una giornata che l’Inter non scorderà facilmente coi nerazzurri che hanno trionfato per 5-1 contro il Milan nel Derby valido per la quarta giornata di campionato. Tra i grandi protagonisti nell’Inter ...Inter-Milan 5-1 (2-0). Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni (29' st De Vrij); Dumfries, Barella (18' st Frattesi), Calhanoglu (35' st Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (18' st Carlos Augusto); ...Gli ultimi cinque derby hanno sancito una superiorità che mai prima era emersa con tanto vigore. Per la prima volta nella storia dei derby di Milano, una squadra ha preso il sopravvento sull’altra per ...