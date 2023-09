Inter-Milan 5-1 | cinque dati statistici che potresti non sapere

(Di domenica 17 settembre 2023)5-1 ha visto una serie di record clamorosi, da quelli mai avvenuti fino a statistiche crollate dopo anni. Ecco l’analisi del sensazionale derby vinto ieri pomeriggio.– Le vittorie consecutive per l’nei derby contro il, tutti quelli del 2023. La striscia vincente, iniziata dallo 0-3 in Supercoppa Italiana del 18 gennaio, è la più lunga di sempre nella stracittadina per i nerazzurri. Il record assoluto è rossonero, sei successi di fila tra lo 0-2 del 5 febbraio 1911 e l’1-0 del 9 febbraio 1913 così come tra il 3-2 del 30 maggio 1946 e lo 0-2 dell’11 aprile 1948. QUARANTANOVE – Gli anni dopo cui l’è tornata a segnaregol alin un derby. Lì da calendario era “in trasferta”, vincendo 1-5 il 24 marzo 1974. ...

La prima mezz'ora dell'è stata fantastica, così come la reazione al gol di Leão che ha ... Risulta insopportabile, per dimensioni, la sconfitta del(nulla ha funzionato: non basta l'assenza ...Poi l'esecuzione strappa occhi di Thuram, ilche tira fuori la testa con Leao ed allora ecco ... Ricordano i tifosi di buona memoria che la Roma ha lasciato all'due perle: Dzeko e Miki ...Non è stato un semplice successo nel primo derby della nuova stagione. No. È diventato un diluvio di gol e di gioco dell'sulpiù arrendevole degli ultimi tempi. La quinta sfida del 2023 è finita esattamente come le altre 4 precedenti:, solo, fortissimamente. A dire il vero, di identico ci ...

La frase di Pioli dopo il derby perso dal suo Milan 5-1 con l’Inter è già diventata un tormentone. Una ripetizione delle parole espresse dal tecnico rossonero già a maggio scorso.La Gazzetta dello Sport oggi in edicola riflette sul mercato estivo del Milan, le cui certezze delle prime tre giornate sono state letteralmente spazzate via nei 90 minuti del derby con l’Inter. Nuovo ...