Inter | Lautaro scatena i tifosi | il messaggio social che deride il Milan

Continua l'euforia nerazzurra post derby. Sui social quasi tutti i calciatori hanno postato delle foto con delle frasi del tipo "Milano è nerazzurra" e altre cose comunque simpatiche.Martinez, dopo il messaggio di ieri sera nel quale diceva "Serata perfetta. Complimenti a tutti i miei compagni per la grande partita fatta. Grazie ai tifosi per il supporto di sempre" , nel ...Real Sociedad -si giocherà mercoledì 20 settembre alle ore 21 e verrà trasmessa in diretta ... In attacco potrebbero partireMartinez e Arnautovic , con Thuram pronto a subentrare dalla ...Meritato relax pere compagni, mentre non si ferma invece il lavoro di Piero Ausilio. Il Ds ... La presenza dell'uomo mercato dell'sulle tribune dell'U - Power Stadium non è casuale, con ...

Lautaro, il derby continua sui social Ovviamente l'euforia e la "sbornia" post derby in casa Inter non è finita. Simone Inzaghi oggi ha concesso un giorno di riposo alla squadra, ma i calciatori ...Insieme a Lautaro e Osimhen, un giocatore sorpresa che ha incantato tutti lo scorso anno non si presenta agli allenamenti, scoppia il caso.