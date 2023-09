Inter e Milan | Sala gela su San Siro | la verità sul dossier

... al di là degli obiettivi di mercato del futuro, l'pensa e si concentra sui prossimi impegni sul campo. Dopo la vittoria nel derby contro il(battuto per 5 - 1 nella stracittadina di ...La quarta giornata del campionato di Serie A, aperta sabato dalla vittoria per 3 - 1 della Juventus sulla Lazio, dal trionfo per 5 - 1 nel derby dell'sule dal pareggio per 2 - 2 tra Genoa e Napoli, prosegue oggi con altre 5 partite. Nel lunch match Cagliari e Udinese non sono andate oltre lo 0 - 0. Alle 15 scendono in campo Monza - ...L'sempre attenta sul mercato, Piero Ausilio presente all'U - Power Stadium per la sfida tra Monza e Lecce all'indomani del roboante 5 - 1 rifilato nel derby al MilanL'strapazza ilnel derby di San Siro: 'manita' storica dei nerazzurri di Inzaghi al 'Diavolo' e primo posto solitario in classifica. Piero Ausilio all'U - Power Stadium - Calciomercato.itL'...

Serafini durissimo nel commentare Inter-Milan: "Pensavo tutto, tranne questo scempio" Milan News

"Quattro e a casa": Frattesi risponde a Krunic come Totti con Tudor La Gazzetta dello Sport

E' stata una vera umiliazione, una batosta incredibile, l'ennesima contro l'Inter nel 2023. 5 sconfitte, 12 gol subiti, uno solo fatto e soprattutto uno spartito che non cambia mai. Questo è è preoccu ...L'Inter sempre attenta sul mercato, Piero Ausilio presente all'U-Power Stadium per la sfida tra Monza e Lecce allì'indomani del derby ...