Insulti antisemiti alla comunità ebraica L’odio social scaturito da una raccolta fondi

(Di domenica 17 settembre 2023) L’ignoranza enon hanno epoche storiche. Purtroppo.e commentisono piovuti sulla, dopo il lancio di unaper restaurare la sinagoga di Siena e metterla in sicurezza. I commentiincludevano l’uso di termini dispregiativi come “giudei” per descrivere gli ebrei e suggerivano che gli sforzi di unamirassero ad appropriarsi di“immeritati” dipingendo gli ebrei come avidi e ricchi, promulgando stereotipi legati al denaro. Ladi Firenze e Siena ha segnalato i commentiall’Osservatorio sull’smo della Fondazione Cdec ...

