Inseguimento in Centro | Patente Revocata e Arresto per Resistenza a Pubblico Ufficiale

(Di domenica 17 settembre 2023) Pescara - Questa mattina, nel cuore di Pescara, un uomo di 54 anni, originario della provincia di Chieti ma con residenza in un paese della provincia di Teramo, dove è sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali con divieto di allontanarsi dal Comune, ha scatenato uncon la Polizia Locale dopo essersi rifiutato di fermarsi all'alt imposto da una Volante in servizio di controllo del territorio. L'incidente è iniziato quando, alla guida di un'auto con una passeggera, l'uomo ha attirato l'attenzione della Volante fermandosi ad un semaforo in pieno, nonostante avesse occupato la corsia riservata ai mezzi pubblici. Gli agenti hanno cercato di fermarlo, ma l'uomo ha invece deciso di fuggire, dando il via a un lungoper le strade deldi Pescara. La ...

... provocando la fuga precipitosa dell'individuo a cui ha fatto seguito un lungoper diverse strade deldi Pescara conclusosi in piazza Martiri Dalmati e Giuliani dove il veicolo ha ...Il primo episodio Erano circa le due di notte di giovedì quando è giunta una chiamata al 113, con la quale un giovane riferiva di essere all'di un uomo di origine nordafricana che, con ...... ma alla richiesta di accostarsi l'uomo si è letteralmente dato alla fuga dando vita a un rocambolescoincittà.finito alla rotatoria di piazza Martiri Dalmati e ...

Era in affidamento in prova ai servizi sociali e non poteva uscire dal territorio del Comune in cui risultava domiciliato, in più guidava con la patente revocata. Dal suo punto di vista ...