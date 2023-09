Inflazione e calo dei consumi | Urso convoca i sindacati

Leggi su iltempo

(Di domenica 17 settembre 2023) Con gli stessi soldi ora si compra meno. Gli stipendi non salgono così rapidamente come i prezzi così l'abbatte i. Equazione semplice ma ignota a Francoforte, dove la Banca centrale europea, continua ad affossare l'economia aprendo lo spazio a una recessione profonda. Che la macchina della spesa dei consumatori si fermasse più o meno bruscamente era situazione assolutamente prevedibile. Finito il cuscinetto di liquidità creato dalla pausa forzata del Covid le famiglie hanno iniziato a toccare con mano la perdita del potere d'acquisto per effetto dei listini aggiornati con frequenza all'insù. Il conto del sacrificio lo ha fatto la Confesercenti che ha calcolato come nel secondo semestre dell'anno la spesa di beni di consumo e servizi dovrebbe scendere di 3,7 miliardi di euro, secondo le stime di Confesercenti. L'atterraggio ...