Incredibile | Hamilton alza la visiera a 250 km h

(Di domenica 17 settembre 2023) Lewisha chiuso al terzo posto il GP di Singapore: qui è stato beccato a sollevare ladel suo caso per far passare ...

... chiudendo davanti aLando Norris su McLaren e Lewissu Mercedes. L'ultima vittoria di una ... È una sensazione, ringrazio la scuderia Ferrari, è stato fatto un grande sforzo per ...Lewisha chiuso al terzo posto il GP di Singapore: qui è stato beccato a sollevare la visiera del suo caso per far passare ...Secondo posto finale dunque per la McLaren di Lando Norris e terzo per Lewiscon la ... 1°, Carlos Sainz - Ferrari 'Sensazionee weekend. Voglio ringraziare ogni membro ...

F1 | GP Singapore 2023, gara: Carlos Sainz vince in modo ... P300.it | Motorsport Media

Geniale vittoria di Sainz che batte Norris e Hamilton, Russell sbatte all'ultimo giro Il Messaggero - Motori

Peccato per George, stavamo spingendo talmente forte che anche noi alla fine avevamo le gomme molto calde. E' stato comunque un buon weekend, mi è piaciuta questa corsa. E' stata incredibilmente dura, ...Carlos Sainz con la Ferrari vince il Gp di Singapore oggi 17 settembre 2023. Sul circuito cittadino di Marina Bay, il pilota spagnolo della Ferrari precede la McLaren di Lando Norris la Mercedes di ...