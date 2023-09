Incidente Frecce Tricolori | le cause dello schianto | cosa è successo? Le ipotesi

(Di domenica 17 settembre 2023) Impatto con gli uccelli o guasto meccanico. Sono queste, al momento, le duesu cui si indaga negli ambienti dell’Aeronautica Militare per capiresiaall’Aermacchi MB-339 delleprecipitato ieri all’aeroporto di Torino Caselle in fase di decollo. Fino a ieri sera lo scontro con i volatili risultava la spiegazione più plausibile. Anche perché sei secondi dopo il decollo il pilota avrebbe lanciato l’allarme al capo squadra parlando di “problema al motore” e “bird strike”, scontro con gli uccelli. Quindi la manovra per evitare maggiori danni (come per esempio finire su un centro abitato) e l’espulsione dall’abitacolo del pilota. Ma ricostruiamo quanto è. Alle ore 16,30 di ieri, 16 settembre, i velivoli della pattuglia acrobatica nazionale ...

L'incidente è avvenuto a San Francesco al Campo nei pressi di Caselle, dove Pony 4, uno dei velivoli delle Frecce Tricolori, mentre eseguiva un test in vista dell'esibizione per il centenario dell'Aeronautica. Disperazione, dolore e lacrime. Una famiglia distrutta. La piccola Laura, 5 anni, non c'è più. Una giovanissima vita spentasi nelle fiamme, a causa del tragico schianto del velivolo delle Frecce Tricolori. Il padre della vittima: "Ho sentito un grande botto". Il testimone: "I genitori non potevano fare nulla". Dall'ospedale: "I genitori sono sotto choc". L'aeroporto Caselle di Torino resterà chiuso per tutta la giornata di domenica per via dell'incidente che sabato ha coinvolto un aereo delle Frecce Tricolori.

TORINO - Sabato 16 settembre è stata una giornata tragica vicino all'aeroporto di Torino-Caselle quando un velivolo delle Frecce Tricolori, noto come "Pony 4", è precipitato al suolo. L'incidente ha c ...Impatto con gli uccelli o guasto meccanico. Sono queste, al momento, le due ipotesi su cui si indaga negli ambienti dell’Aeronautica Militare per capire cosa sia successo all’Aermacchi MB-339 delle ...Passo svelto, occhi velati dalle lacrime e una sola richiesta: «Non è il momento. Lasciateci stare». Così, lasciando l'ospedale, ai cronisti i nonni della piccola di ...