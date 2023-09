Incidente Frecce Tricolori | inizia il risveglio del bambino ferito

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 17 settembre 2023) Il 12enne ha trascorso una notte tranquilla in ospedale, ieri lo schianto del velivolo e la morte della sorellina di 5 anni. Dimesso il papà Ha trascorso una notte tranquilla ildi 12 anni rimastoieri nell’che ha coinvolto un velivolo dellee l’auto sulla quale viaggiava con i genitori e la sorellina, che invece ha perso la vita. Trasportato all’ospedale Regina Margherita, ilall’arrivo in è stato sedato per precauzione, medicato per le ustioni che hanno interessato quasi il 30% del corpo e ricoverato in Rianimazione. Anche per lui, come per i genitori è stato attivato supporto psicologico con una psicologa esperta per i casi pediatrici. Sul bimbo questa mattina èto il gradualedalla ...