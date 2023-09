Incidente Frecce Tricolori | il pilota sotto shock | “Ho dovuto lanciarmi o sarei morto | non ho visto la macchina”

(Di domenica 17 settembre 2023) “Ho tenuto finché ho potuto, poi hosennò mischiantato con l’aereo”. Oscar Del Dò, ildelleche si è schiantato ieri a Torino, è ancorae non riesce a darsi pace per la morte della piccola Laura, la bambina di 5 anni coinvolta nell’. Un dolore immenso, nonostante la consapevolezza di aver fatto tutto quello che era possibile. “Non hoquella”, ha detto – secondo quanto riporta La Stampa – Oscar Del Dò ai suoi superiori, subito dopo l’. Ladi cui parla, è quella sulla quale viaggiava la piccola Laura, insieme alla sua famiglia. Per una tragica fatalità, si è trovata al ...

... si stringe alla famiglia della bambina rimasta vittima dell'aereo occorso a un velivolo delle Frecce Tricolori". In una nota l'Aeronautica militare esprime il cordoglio per la tragedia. Annullato lo show delle Frecce. A seguito al tragico incidente avvenuto a Caselle, l'Aeroclub Torino ha annullato la manifestazione per il centenario dell'Aeronautica Militare prevista per la giornata ...

Resta chiuso fino a mezzanotte l’aeroporto di Torino Caselle a causa dell’incidente aereo accaduto ieri pomeriggio, che ha coinvolto un velivolo delle Frecce Tricolori ed è costato la vita a una ...“Ho tenuto finché ho potuto, poi ho dovuto lanciarmi sennò mi sarei schiantato con l’aereo”. Oscar Del Dò, il pilota delle Frecce Tricolori che si è schiantato ieri a Torino, è ancora sotto shock e no ...