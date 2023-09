Incidente Frecce Tricolori | il pilota dell’aereo | “Penso solo alla piccola Laura”

(Di domenica 17 settembre 2023) La tragedia è avvenuta nella provincia di Torino, precisamente a San Francesco al Campo. Un aereo della pattuglia delleè precipitato poco dopo il decollo su un’auto. Non c’è stato scampo per la bambina di 5 anni presente sul veicolo. Nello schianto sono rimasti feriti anche il fratellino di 9 anni – gravemente L'articolo proviene da Il Difforme.

TORINO. È iniziato il graduale risveglio del bambino di 12 anni rimasto ferito ieri nell'nei pressi dell'aeroporto Torino - Caselle durante il volo di prova delleTricolori. Ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale infantile Regina Margherita e sedato, ha ...È un pilota esperto di un Pony 4 delleTricolori, con tanti voli alle spalle. Ieri, poco ...aereo di Caselle, lo strazio di nonna Gianna: "La mia Laura non c'è più" Gianni Giacomino 16 ...Ha trascorso una notte tranquilla il bambino di 12 anni rimasto ferito ieri nell'che ha coinvolto un velivolo delleTricolori e l'auto sulla quale viaggiava con i genitori e la sorellina, che invece ha perso la vita. Trasportato all'ospedale Regina Margherita, il ...

Dimesso dall'ospedale anche il pilota del Pony 4. L'uomo, al comando del velivolo delle Frecce Tricolori precipitato in fase di decollo nella giornata di ieri, è stato ricoverato per accertamenti dopo ...