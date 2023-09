Incidente Frecce Tricolori | il dolore del papà della vittima

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 17 settembre 2023) I sanitari: "Continua a chiedersi cosa poteva fare di diverso" Ilpiccola che ieri ha perso la vita nell’che ha coinvolto un velivolo delle, precipitato in fase di decollo all’aeroporto di Caselle, in provincia di Torino, “ha ripercorso un migliaio di volte questa volta la scena cercando di chiedersi come avrebbe potuto fare diverso”. Così Maurizio Berardino capo del Dipartimento di Anestesia e RianimazioneCittàSalute che in queste ore ha seguitoe mammabimba di 5 anni rimastadell’. Il sanitario ha poi precisato che da un punto di vista clinico la situazione dei genitori è tranquilla. “Le ustioni che di sono procurati ...