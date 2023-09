Incidente Frecce Tricolori | Generale Camporini | “Ecco cosa è successo”

(Di domenica 17 settembre 2023) IlVincenzoin esclusiva ai nostri microfoni sull’dellea Caselle: “L’aeroplano non poteva essere salvato”. La tragedia di Caselle ha scosso l’intera Italia. Un aereo dellesi è andato a schiantare al suolo, con l’esplosione che ha coinvolto una vettura, con a bordo una famiglia. Ad avere la peggio è stata una bambina di cinque anni, morta sul colpo. I genitori e il fratello più grande sono stati trasportati in ospedale, ma le loro condizioni non preoccupano. Ilin esclusiva ai nostri microfoni – Notizie.com – © AnsaLa nostra redazione ha contattato Vincenzo, ex capo di stato maggiore dell’Aeronautica Militare e della Difesa, ...

È successo nei pressi di Caselle, sabato, quando un aereo delle Frecce Tricolori si è schiantato al ... La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire. Le ipotesi sono: impatto con uno stormo di uccelli o guasto meccanico.

Uno dei più gravi incidenti della storia dell'aviazione italiana, avvenne in Germania, 35 anni fa, nella base aerea Nato di Reamstein. Tre aerei delle frecce tricolori, durante una esibizione, si scontrarono.