In fiamme pescheria nel Napoletano | indagini dei Carabinieri

(Di domenica 17 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNella tarda serata di ieri idella tenenza di Cercola sono intervenuti in corso Pirandello a Massa di Somma per unain. L’incendio è stato domato dai Vigili del Fuoco. Secondo una prima ricostruzione il rogo sarebbe di natura accidentale. Non ci sono feriti.in corso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Nella tarda serata di ieri i carabinieri della tenenza di Cercola sono intervenuti in corso Pirandello a Massa di Somma per una pescheria in fiamme. L'incendio è stato domato dai Vigili del Fuoco.