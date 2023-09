Impresa del Frosinone in rimonta | 4-2 al Sassuolo

Leggi su agi

(Di domenica 17 settembre 2023) AGI -delchedue gol ale si impone per 4-2. Agli emiliani non basta la doppietta di Pinamonti, a segno al 7mo e al 24mo. Nel recupero del primo tempo i ciociari accorciano con un rigore di Cheddira per fallo di Ruan sullo stesso attaccante marocchino, alla sua prima rete con la maglia gialloazzurra. Nella ripresa illa ribalta con la doppietta di Mazzitelli al 70mo e al 76mo e in pieno recupero Lirola in contropiede firma il 4-2 su assist di Cheddira. Ilha agganciato il Napoli al quinto posto, per ilè arrivata la terza sconfitta in quattro gare. Gli emiliani erano partito meglio in una gara che è stata ricca di emozioni: dopo un'occasione per Bajrami dopo sette minuti, arriva il gol di Pinamonti. ...