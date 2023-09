Il web influenza il 92% dei turisti

Leggi su lopinionista

(Di domenica 17 settembre 2023) MILANO – La Web Economy gioca un ruolo sempre più decisivo nel turismo: secondo l’indagine di settembre 2023 dell’Ufficio Studi di Vamonos-Vacanze.it, il tour operator italiano specializzato in vacanze di gruppo, il 92% deito dal web nel scegliere un viaggio — facendosi ispirare dal web e ricercando online le informazioni logistiche ed esperienziali — e il 75% dei viaggiatori usa esclusivamente il web per concludere l’acquisto. Nelle previsioni del tour operator, il tutto si traduce quest’anno in un volume complessivo d’affari per il turismo online pari nel 2023 a 32 miliardi di euro: +14,5% rispetto ai 28 miliardi del 2022. «Nell’ambito dei servizi il turismo è il settore principale: costituisce il 41,6% del totale del mercato digitale in Italia, che quest’anno vale 77 miliardi di euro. Mentre per quanto riguarda i prodotti sono ...