Il trucco speciale per il make-up perfetto di J-Lo

I 20 utenti selezionati hanno poi partecipato ad una livedi pitching. Hanno avuto 3 ... Scenografia, costumi,, storyboard, fotografia, ogni elemento è stato mostrato agli utenti e i ...... da Coveri a Ferrè , da Lancetti a Krizia e Versace ; e l'amica di sempre, l'amicaClaudia ... Protagoniste della serata pere maquillage sono state le bravissime Alessandra Barlaam che ...... "Ho iniziato da ragazza, quando erano di moda, mi facevano sentire. Ma era sbagliatissimo. La decisione di coprire il tattoo con ilè arrivata, aveva spiegato, a causa delle macchie ...

Trucco occhi sui toni del blu, il video tutorial e la Chellenge Elle

Base trucco perfetta senza fondotinta: i prodotti da usare Cliomakeup

MTV finalmente abbracciò la nostra causa, almeno sino a un certo punto. Escogitammo di toglierci il trucco durante un sensazionale speciale televisivo fatto su misura e in esclusiva per MTV. Anche se, ...Barbie adorava frequentare la sua scuola dalle pareti completamente rosa. Per lei è sempre stato tutto fantastico e perfetto, come ci ha raccontato nel corso della nostra breve intervista immaginaria.