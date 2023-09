(Di domenica 17 settembre 2023) ILCon Antonio Banderas, Daniel Suthern, Vladimir Kulich. Regia di John Mc Tiernan. Produzione USA 1999. Durata: 1 ora e 42 minuti RAI4 ore 21.20 LA TRAMA Un giovane arabo (siamo nel) commette l'imprudenza di portarsi a letto la moglie del sultano. Deve scappare, se non vuole essere fatto a fette e nella fuga per i mari s'unisce a una banda di vichinghi che sta correndo a proteggere un villaggio attaccato da un'orda di. Nella battaglia finale morranno tutti tranne il ragazzo d'Arabia. PERCHE' VEDERLO Perché Michael Crichton lo scrittore tutto d'oro ("Jurassic Park" "Rivelazioni" "Coma profondo") dimostra di destreggiarsi molto bene anche col genere "fantasy". Anche perchè nella trasposizione in film ha trovato l'uomo giusto; John Mc Tiernan, il ...

Soprannominato il "maori" per le sue origini, o semplicemente il "kiwi", Slight aveva il ... per due stagioni si piazzò rispettivamentee quattordicesimo finale. Sembrava non ...Il dodicesimo scontro diretto tra Francia e Marocco per alcuni il, aggiungono al ... prova da, indomito e pronto a intervenire in fase di copertura. Prestazione rock, di grinta e ...Soprannominato il "maori" per le sue origini, o semplicemente il "kiwi", Slight aveva il ... per due stagioni si piazzò rispettivamentee quattordicesimo finale. Sembrava non ...

Il tredicesimo guerriero, mostri e Medioevo Liberoquotidiano.it