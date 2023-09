Il tredicesimo guerriero | la preghiera del film | il testo completo

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 17 settembre 2023) Ne Il, l’esercito normanno, prima della battaglia finale, recita una anticanordica, di incoraggiamento e di omaggio ai defunti caduti in guerra. Di seguito, vediamone il, prima nella versione italiana e poi in quella in inglese. Ecco, là io vedo mio padre. Ecco, là io vedo mia madre e le mie sorelle e i miei fratelli. Ecco, là io vedo tutti i miei parenti defunti, dal principio alla fine. Ecco, ora chiamano me, mi invitano a prendere posto in mezzo a loro, nella sala del Valhalla, dove l’impavido può vivere per sempre. di seguito ilin inglese: Lo there do I see my father; Lo there do I see my mother and my sisters and my brothers; Lo there do I see the line of my people, back to the beginning. Lo, they do call to me, they bid me ...