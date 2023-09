Il Sud globale alza la voce a Cuba

(Di domenica 17 settembre 2023) L’approvazione della Dichiarazione dell’Avana ieri nel primo pomeriggio alla conclusione del vertice del G77+Cina, ha confermato il prestigio della diplomazia di. Riuscire a far partecipare 114 dei 134 membri first appeared on il manifesto.

Ma attorno al Palazzo di Vetro si assieperà la pressione sempre più intensa di quel "del Mondo" ...di superare quel modello occidentale a trazione americana a favore di una governanceche ...... nell'oblast di Donetsk, quanto alungo la direttrice del fiume Dnepr nella regione di Kherson. ... Ed in nome della stabilitàPechino, potrebbe manovrare per impedire allo scomodo ed ...... con un'attenzione particolare alle raccolte nei paesi dell'emisfero, come l'Argentina e l'...e sta svolgendo un ruolo fondamentale nel mantenere un approvvigionamento stabile sul mercato. ...A Seul, capitale della Corea del, le strade vicino al parlamento sono state recentemente invase da migliaia di insegnanti che ...a Seul è un campanello d'allarme che riecheggia a livello. ...

G77: i Paesi del Sud globale si ritrovano a L'Avana per contarsi e ... L'INDIPENDENTE

Pace e sviluppo sostenibile, il Sud Globale si ritrova a Cuba Il Manifesto

La guerra in Ucraina si preannuncia nuovamente il tema centrale della 78ma Assemblea Generale dell'Onu in programma la settimana prossima, con Volodymyr Zelensky che vola a New York per la prima volta ...A Seul, le strade vicino al parlamento sono state recentemente invase da migliaia di insegnanti che chiedono con forza maggiore protezione dei loro diritti. La marea di docenti ha risvegliato l'attenz ...La Cina è l'unica minaccia per l'economia globale No, e gli investitori del mondo guardano con più timore e preoccupazione la Fd e la politica dei tassi. Perché è lì il vero rischio crollo