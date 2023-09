Il Rimbaud di Pierre Michon

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 17 settembre 2023) Da alcuni anni i récits de vie godono di grande fortuna, in Italia (si pensi ad alcuni recenti lavori di Emanuele Trevi) non meno che in Francia, dove molti sono i nomi, da Roger Laporte a Fraçois Bon a Jacques Roubaud, che possono testimoniare di come la letteratura, sotto i paludamenti di un certo sainte-beuvismo, abbia sempre più assunto i caratteri di un’interrogazione sull’“incertezza radicale” che la pervaderebbe. Una condizione, questa, che appartiene sia alla figura dell’autore, comprovando così l’opinione che vuole che quando la scrittura comincia, questi è come se entrasse nella propria morte, sia alle vite che ci si propone di raccontare, come stanno a dimostrare numerose pagine di. Non solo quelle, molto celebrate, delle “Vite minuscole” ma pure quelle, consacrate a Van Gogh, della “Vita de Joseph Roulin”, o ancora quelle, ...