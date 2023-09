Il pilota delle Frecce Tricolori sotto shock | la scoperta della morte della piccola Laura | «Non ho visto l’auto | non mi do pace»

(Di domenica 17 settembre 2023) Èil maggiore Oscar Del Dò cheva il Pony 4dopo aver scoperto che nell’incidente ha perso la vita una bambina di cinque anni. Pochi attimi, non più di due secondi, per prendere una decisione prima dello schianto: «Ho tenuto finché ho potuto – ha detto alla Stampa – poi ho dovuto lanciarmi sennò mi sarei schianto con l’aereo». In quel momento per una tragica casualità passavafamiglia con la, morta sul colpo dopo essere stata travolta dal jet. «Non hoquella macchina», ha spiegato il. «Quando con il paracadute ho toccato terra, houn incendio. Sono corso verso il fuoco, ma un uomo mi ha ...

Lance Stroll non prenderà parte al GP di Singapore , in conseguenza all'incidente che lo ha visto protagonista ieri nel corsoqualifiche. Il team ha deciso, di comune accordo con il, di non schierare il canadese sulla griglia di partenza della gara asiatica per permettergli di recuperare al 100% in vista del ...

L’aereo delle Frecce Tricolori caduto all’Aeroporto di Caselle ... Lo schianto Freccia Tricolore col pilota che ha dichiarato di avere avuto un problema al motore (Ansa Notizie.com) Le prime ipotesi ...Oscar Del Dò è ancora sotto choc. Il pilota che era alla guida dell'aereo Pony 4 delle Frecce Tricolori che si è schiantato a Torino ieri, sabato 16 settembre, non riesce a darsi pace per la morte ...