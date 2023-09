Il Paradiso delle Signore | trame dal 18 al 22 settembre 2023 | Umberto scopre la verità

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 17 settembre 2023) Il segreto di Adelaide sarà in pericolo nel corso della prossima settimana di programmazione de Il, come si evince dalledal 18 al 22. Intanto, Ciro sarà pronto per affrontate il suo primo giorno di lavoro in Caffetteria, ma Salvo non sarà contento del suo operato e si sfogherà con Armando. Quest'ultimo, però, lo solleciterà a concedere ancora del tempo al padre di Maria, mentre Lucia Giorgi, unaVeneri, si licenzierà e verrà assunta come capocommessa della Galleria Milano Moda. A quel punto, per sostituirla, la Puglisi proporrà ad Irene di assumere la sorella Agata, sebbene sia consapevole che il padre non sarà d'accordo. In seguito, Matteo continuerà a cercare Marcello, il quale proverà a confortate Adelaide, ...