(Di domenica 17 settembre 2023) Vantaggio immediato del, ancora con Krstovic su rigore, pareggio di Colpani, poi tante occasioni per la squadra di Palladino. Il commento di Alex Frosio dopo il pareggio trae ...

Vantaggio immediato del, ancora con Krstovic su rigore, pareggio di Colpani, poi tante occasioni per la squadra di Palladino. Il commento di Alex Frosio dopo il pareggio tra Monza e ...... disconosciute, la loro rabbia, il loro amore, il dolore,tra le parole e la scena, il ... che nasce al sud, con una produzione del Teatro Koreja di, che per la prima volta arriva in ...La squadra di Ancelotticon quattro vittorie consecutive, otto gol fatti( tra cui cinque di ...giorno su Calciomagazine SERIE A 12.30 Cagliari - Udinese 15.00 Frosinone - Sassuolo Monza -...

Il Lecce viaggia come un treno. Il Monza merita una classifica migliore La Gazzetta dello Sport

Le pagelle di Monza - Lecce. Baschirotto troppa foga, Falcone blinda la porta Leccenews24

L'espulsione di Baschirotto mette in difficoltà il Lecce che era passato in vantaggio con il solito Krstovic. Bravo Falcone!Quali giocatori del Lecce prendere al Fantacalcio Ci sono due scuole di pensiero, fra chi fa l'asta prima dell'inizio del ...