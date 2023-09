Il granchio blu diventa cannibale

(Di domenica 17 settembre 2023) Si torna a parlare dell’animale marino più chiacchierato di questa estate, ilblu, conosciuto anche come il killer degli ecosistemi. La nuova e inquietante notizia è che, oltre a minacciare l’esistenza di cozze e vongole, l’essere marino èto un pericolo anche per sé stesso. La specie continua a proliferare senza sosta ed è L'articolo proviene da Il Difforme.

Tra le nuove emergenze, il. Abbiamo stanziato nell'immediato risorse per aiutare il comparto pesca e dall'altro fatto conoscere questo prodotto coinvolgendo cuochi e testimonial, perché ..., certo. Ma non solo. In fondo il famigerato crostaceo protagonista del dibattito, anche gastronomico, di quest'estate è solo ..."Ilè presente nelle nostre acque già da 30 anni - spiega all'Ansa Lanzoni - ma quello che stiamo vivendo oggi, è esploso in un arco di tempo così breve che era difficile da prevedere. I ...

Guerra tra granchi blu, non hanno cibo e diventano cannibali Agenzia ANSA

Guerra tra granchi blu, il cibo non basta e diventano cannibali ilGiornale.it

«Curiosità» è la parola che passa di bocca in bocca. Ma alcuni si rifiutano di venderli: «Questi crostacei non li sopporto, non li prendo per antipatia» ...Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e Twitter (clicca qui) Non perderti le migliori notizie e storie di ...