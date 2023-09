Il Genoa spaventa il Napoli | Raspadori e Politano salvano Garcia

(Di domenica 17 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiÈ punto che vale una vittoria perché ilsi rimette in pista quando accende il motore con gli ingressi die Cajuste, così si prende un pareggio che muove almeno la classifica dopo aver rimontato unche stava vincendo 2-0 fino al 75?. Un pareggio che lascia un gusto amaro a tutti, il Grifone pensava al colpaccio mentre i partenopei recitano il mea culpa per una prestazione sbiadita per un’ora abbondante di gioco. Sono quindici minuti di apertura colche guida le danze ma non c’è la giocata che mette veleno nella difesa rossoblu, c’è una distanza chilometrica nel possesso palla con i partenopei al 72 % e il Grifone che fatica a prendere fiato e studiare la contromossa. Così il duello tosto e vivace si accende sulla mediana mentre diventa ...

... dell'ex Calhanoglu e di Frattesi, mentre ai rossoneri serve a poco il lampo di Leao Tuttavia, è proprio dal corner conseguente che nasce il gol del, con la spizzata di De Winter raccolta sotto ...Commenta per primo- Napoli 2 - 2 Martinez 5,5: un paio di provvidenziali e tempestive uscite di pugno, qualche ... Tuttavia non sidi fronte a uno Kvaratskhelia decisamente sottotono, ...Un dittatore, un tecnico che approccia con una gestione basata sulla paura, un orco chei giocatori. Davvero Giampiero Gasperini è così Hanno fatto rumore le accuse lanciate dall'...al...Non, perciò, il fatto che i campionamenti, stabiliti per legge a inizio stagione balneare ... ufficiale il ritorno di Hasp al

Il Genoa spaventa il Napoli, 2-2 al Ferraris AGI - Agenzia Italia

Il Genoa spaventa il Napoli, che poi pareggia coi subentrati ... Diretta

Tuttavia non si spaventa di fronte a uno Kvaratskhelia decisamente sottotono ... Qualche incertezza in marcatura e si scontra con Meret sul 2-0 del Genoa. Juan Jesus 5: pessima la marcatura su Bani in ...La redazione di Sportmediaset ha stilato le pagelle di Genoa e Napoli dopo il match dello stadio Marassi.AGI - Pareggio al cardiopalma tra Genoa e Napoli. Finisce 2-2 al 'Ferraris', al termine di una sfida molto aperta e conclusasi con la rimonta della compagine partenopea, apparsa comunque in difficoltà ...