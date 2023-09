Il ‘Generale Armageddon’ Surovikin ricompare con la Difesa russa in Algeria | era stato rimosso dopo il fallito golpe di Wagner

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 settembre 2023) Il Generale Armageddon è tornato. Sergei, l’ex comandante in capo dell’aeronauticae uno dei leader militari più importanti dell’invasioneall’Ucraina, che fu sollevato dal suo incarico a causa dei suoi legami con il Gruppo, è riapparso,mesi di assenza, in ruolo formale il 12 settembre scorso, durante una visita ufficiale in. La trasferta del Macellaio di Aleppo ha sollevato controversie e domande sulle sue dimensioni e implicazioni, soprattutto sui media arabi e algerini. “Una delegazionedi alto livello ha visitato la moschea centrale (di Orano, ndr), Al-Qutb Abdelhamid Ben Badis, ed è stata ricevuta dal Direttore degli affari religiosi e dall’Imam”. Questa la didascalia che accompagna alcune foto pubblicate dalla ...