(Di domenica 17 settembre 2023) Duee una vittoria nelle prime tre partite della domenica della quarta giornata di Serie A che si sono disputate oggi, 17 settembre.o a reti bianche nel lunch match trae 1-1 anche tra, in campo alle 15.00 comedove i ciociari hanno vinto 4-2 dopo essere stati in svantaggio di due reti. Allo Stirpe i neroverdi partono subito forte e al 7? trovano subito il vantaggio con Pinamonti servito da Vina. I padroni di casa provano subito a reagire con Soulé che manda fuori, ma poco dopo subiscono un’altra rete ancora da Pinamonti. Il gol su rigore di Cheddira appena prima dell’intervallo è il preludio ad una ripresa in cui Mazzitelli va a segno due volte prima che la squadra di Di Francesco ...

Poi il Sassuolo prova a resistere, ma illo score con una doppietta di Mazzitelli: gran tiro al 70' e sorpasso al 76'. Lirola firma il 4° gol. A Monza Lecce avanti con un rigore di ...Nella ripresa sale in cattedra Mazzitelli che in sei minutiil Sassuolo con anche un gol magistrale. Il Sassuolo non ci sta ma trova un Turati leggendario, il portiere delcompie un ...- New York, USA 23. Pizzeria Peppe - Napoli sta' ca' - Tokyo, Giappone 24. Confine - Milano,... Pupillo Pura Pizza -, Italia 41. 48h Pizza e Gnocchi Bar - Melbourne, Australia 42. ...

Il Frosinone ribalta il Sassuolo da 0-2 a 4-2, pareggi in Cagliari-Udinese e Monza-Lecce OA Sport

Serie A, i risultati della 4^: il Frosinone ribalta il Sassuolo Monza-News

Si sono conclusi i match delle 15 della quinta giornata di Serie A con il successo del Frosinone contro il Sassuolo e il pareggio tra Monza e Lecce.Inter 12; Juventus 10; Milan 9; Lecce 8; Frosinone e Napoli 7; Atalanta e Verona 6; Bologna, Fiorentina, Genoa, Monza e Torino 4; Lazio, Sassuolo e Udinese 3; Cagliari e Salernitana 2; Roma 1; Empoli ...