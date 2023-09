(Di domenica 17 settembre 2023) AGI -poliglotta, dalfluente, si rivolge in un video diffuso attraverso i social ai cugini d'oltralpe per invitarli al raduno di Pontida. Ma il leader della Lega si mette al riparo dalle tempeste che il popolo della rete ha riservato a suoi colleghi, al primo accento sbagliato. E sfrutta l'intelligenza artificiale per un, senza ricorrere a interpreti, ma con la sua voce naturale, ricreata dall'intelligenza artificiale. Utilizzando l'innovativa piattaforma IA HeyGen,ha registrato il video in italiano, ma il bot ha tradotto e doppiato all'impronta il testo, con una perfetta corrispondenza tra il labiale e il discorso. Chers amis français, rendez-vous demain, à #Pontida23, avec @MLP officiel (Fatto con #HeyGen, le potenzialità ...

Il francese impeccabile di Matteo Salvini AGI - Agenzia Italia

