Il figlio di Lilian? No | il padre di Marcus | Inter | il ciclone Thuram si prende Milano e la Serie A

(Di domenica 17 settembre 2023) Nonteci per pazzi, la frase del titolo è stata pronunciata proprio da, campione del mondo 1998 con la Francia e...

' Dopo il gol ho sentito un bel rumore ', ha confidato alla fine del match ildi. Che si è portato le mani alle orecchie, un' esultanza in stile Bobo Vieri che la Milano nerazzurra ha ...C' era una volta Lukaku. Adesso c'è Thuram. L'Inter viene via dalle trappole nostalgiche, il derby è totalmente roba sua e di questo ragazzo di Francia, ildi suo padre,campione del mondo, Marcus ha presentato le credenziali nella partita più importante, le memorie del belga, traditore e scappato altrove, sono diventate coriandoli fradici ...La Juve ha già preso Timothy Weah , il cui padre è naturalmente l'ex milanista George, mentre l'Inter ha tesserato Marcus Thuramdel grande. Nella famiglia Thuram c'è però un altro ...

Al suo primo derby è stato subito decisivo e ha celebrato questo nuovo esordio con un altro gol a San Siro: figlio di Lilian, aveva detto di tifare Milan, ma quest’estate ha scelto l’Inter ...L'Inter di Simone Inzaghi è la squadra italiana più in forma del momento: i nerazzurri sono reduci dall'incredibile successo rimediato ai cugini del Milan dopo un match disputato praticamente alla per ...