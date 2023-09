(Di domenica 17 settembre 2023) Ilha destinato il capitolo sette del suo libro a un tema che, sin dalle prime righe, pare essergli carissimo: “La”. Latradizionale è lanaturale L’autore dispone la propria riflessione a partire da un assunto preciso. A suo pensare, infatti, latradizionale – ovvero quella composta da un padre, una madre e uno o più figli – corrisponderebbe esattamente allanaturale. A dimostrarlo il fatto che, sin dall’alba dei tempi, l’uomo ha optato per questo tipo di modello familiare, scegliendolo tra i possibili, reputandolo il più efficace, e poi riconfermandolo, nel corso dei secoli, come tale. “La stessa tipologia diha assicurato la sopravvivenza e la prosperità della specie umana per ...

..."che avrebbero potuto andarsene in Svizzera o rimanersene al sicuro nelle proprietà di, in ...nella Sardegna degli anni Cinquanta e in cui appare per la prima volta nel suo lavoro il...Ilin un altro passaggio dell'intervento dal palco, durato oltre 40 minuti, è stato ... Il leader della Lega resta a Gemonio in. Fonti vicine al Senatur, confermando il forfait del ...Qual è l'interpretazione che Varsavia assegna aldi "europeo" e cosa significa per voi ... Il percorso di integrazione della Polonia nellaeuropea è stata una gestazione ...

Il concetto di famiglia per il generale Vannacci Nicola Porro

Denatalità. "Avrò voglia di cambiare la mia vita per lui" Aibi

Il delitto d’onore è un concetto che affonda le sue radici in antiche tradizioni culturali, dove l’onore familiare era considerato un valore supremo. Questo tipo di reato si caratterizzava per la ...I bambini sono in terra, la morte in cielo. È un sabato di metà settembre di quelli senza attese, in un pomeriggio grigio dove il caldo un po' alla volta sta scappando via ...