Il comparto alimentari continua a trainare la corsa dei prezzi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 17 settembre 2023) Il giorno dopo l’ennesimo rialzo dei tassi da parte della Bce, arriva la notizia di un’inflazione che in Italia ad agosto rallenta più del previsto e si fissa al 5,4% su base tendenziale rispetto al 5,9% di luglio. L’Istat ha così rivisto al ribasso le stime preliminari che indicavano un 5,5%. Ma c’è poco da esultare. Seppure frena anche il carrello della spesa – quello dei benie per la cura della casa e della persona – con l’aumento tendenziale deiche passa dal 10,2% di luglio al 9,4% di agosto, il livello comunque resta elevato e segnala la difficoltà di tantissime famiglie a far quadrare i conti. In Italia l’inflazione di fondo, al netto degli energetici e deglifreschi, rallenta (dal 5,2% al 4,8%), così come quella al netto dei soli beni energetici (dal 5,5%, registrato a luglio, al 5,0%), mentre ...