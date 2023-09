Il caffè più sano al mondo non è quello italiano | ecco il Paese in cima alla classifica

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 17 settembre 2023) Italia patria del? Forse, ma non dipiùdel: un nuovo studio fa crollare un antico mito. Per noi italiani ilè molto più di una bevanda calda: è un rito, una tradizione, un vero e proprio stile di vita. C’è chi non riesce proprio a iniziare la giornata senza mettere in bocca la miscela nera fumante, in una delle mille possibili varianti: al vetro o in una tazzina normale, con zucchero o senza, corto o lungo, macchiato oppure no, e chi più ne ha più ne metta. Non a caso il Belè considerato la patria dell’Espresso. Ma ora, dati inoppugnabilimano, si scopre che ilpiùdelin realtà non parla la lingua di Dante… Forse nello Stivale si può assaporare il ...