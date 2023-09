Il Brighton celebra il dezerbismo | trenta passaggi partendo dal portiere e gol VIDEO

(Di domenica 17 settembre 2023) Ilsull’account di Twitteril. Il secondo gol di ieri al Manchester United nel match che la squadra di De Zerbi ha vinto a Old Trafford. Un gol condirettamente dal, senza perdere mai il pallone. È il gol del 2-0 di Gross. Ilè quinto in classifica con 12 punti in 5 partite. In Premier è in testa il City a punteggio pieno (15 punti) con due punti di vantaggio sul Tottenham sorpresa di quest’inizio di stagione. Thirty passes. Goal. De Zerbismo. pic.twitter.com/2PLlE5aJeS —& Hove Albion (@OfficialBHAFC) September 17, 2023 Nell’intervista ad Athletic ha raccontato che il calcio per lui è totalizzante: «Perché dipendente? Sinceramente se amo lavorare ...

Un fine settimana da record che Sky Sportsulle note di 'Easy On My Heart', il nuovo ... EuroVolley maschile, Olanda - Repubblica Ceca su Sky Sport Action ore 18.30:- Newcastle su Sky ...Finisce tanto a poco: il Marakanail 5 - 0 dei padroni di casa che archiviano con la ... Anche perché, nel frattempo, Igor ha raggiunto De Zerbi al. Nel mirino è finito Josip Sutalo , ...Un fine settimana da record che Sky Sportsulle note di 'Easy On My Heart', il nuovo ... EuroVolley maschile, Olanda - Repubblica Ceca su Sky Sport Action ore 18.30:- Newcastle su Sky ...

Il Brighton celebra il dezerbismo: trenta passaggi partendo dal ... IlNapolista

STEVE HACKETT: guarda il video di "Can Utility And The ... metalitalia.com

Rasmus Hojlund suffered defeat on his Old Trafford debut as Manchester United were trounced by Brighton. It was not the momentous Old Trafford moment Rasmus Hojlund hoped for on his first start at the ...Manager Erik ten Hag has confirmed that he expects more members of his United squad to return from injury ahead of the upcoming clashes with Bayern Munich and Burnley.