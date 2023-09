Ielpo | «Milan non così tramortito fino al rigore! Dopo 10 secondi…»

Leggi su inter-news

(Di domenica 17 settembre 2023) L’Inter ha vinto il suo quinto derby consecutivo tramortendo ilcon un impietoso 5-1. Mariospiega la differenza tra l’approccio dei nerazzurri e quello dei rossoneri. Poi dice dove è cambiata davvero la partita: di seguito le sue parole a Tutti Convocati su Radio 24 APPROCCIO – L’Inter ha vinto il suo quinto confronto con ilnel 2023, tramortendo di fatto i rivali cittadini con un dominio totale. Secondo Mario, la vera differenza sta nell’approccio: «Io non ci metterei dentro gli allenatori, non è un caso se ilperde sempre contro l’Inter. Può dipendere dalla tattica ma anche dal tipo di giocatori. Magari i rossoneri vivono un po’ la sudditanza, l’Inter ha approcciato la partita in maniera speciale.dieci secondi Barella dà una spallata a Theo ...