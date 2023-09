Ida Platano | Alessandro Vicinanza innamorato pazzo | «Se mi lasci»

L'ex dama di Uomini e Donne ha voluto prendersi alcuni minuti per rispondere a chi le ha scritto commenti ..., l'ex dama del trono over di Uomini e Donne che da ormai diversi mesi ha lasciato il dating show di Canale 5 per viversi la sua storia d'amore con Alessandro Vicinanza è tornata a ..., l'ex dama del trono over di Uomini e Donne che da ormai diversi mesi ha lasciato il dating show di Canale 5 per viversi la sua storia d'amore con Alessandro Vicinanza è tornata a ...

Uomini e Donne, Ida Platano zittisce gli hater: “Non faccio la prostituta Il Fatto Quotidiano

"Dura la vita da escort. Ti bastano mille euro", Ida Platano furiosa risponde alle offese Today.it

Dopo aver aperto una rubrica per i suoi 'odiatori', la dama di Uomini e donne ha condiviso le offese di una di loro: 'Tuo figlio esiste' ...Ida Platano, ex dama di Uomini e Donne, si è sfogata in modo molto duro sui social network, contro gli haters che la prendono di mira.