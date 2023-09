I Tre Moschettieri – D’Artagnan | Quando | Scomparso | Tokyo-Ga e i voti del mese 4K-Blu-Ray-DVD Parte 2

(Di domenica 17 settembre 2023) Nella secondadella nostra rubrica mensile homevideo le recensioni di: I Tre- D'Artagnan,-Ga. La secondadella nostra rubrica homevideo di recensioni 4K, Blu-ray e DVD, si apre con un kolossal francese dal grande cast, I Tre- D'Artagnan, in realtà solo la primadi un progetto più ampio. A seguire, il film di Walter Veltroni con un Neri Marcorè che si risveglia dopo trent'anni di coma per un incidente capitatogli ai funerali di Berlinguer. Spazio poi a, commedia poetica e surreale di e con Rocco Papaleo, nei panni di un uomo che cerca uno sblocco emotivo ricordando gli eventi del suo passato assieme al se stesso più giovane. …

La seconda parte della nostra rubrica homevideo di recensioni 4K, Blu - ray e DVD , si apre con un kolossal francese dal grande cast, I- D'Artagnan , in realtà solo la prima parte di un progetto più ampio. A seguire Quando , il film di Walter Veltroni con un Neri Marcorè che si risveglia dopo trent'anni di coma per ...Il trio di centrocampo Strootman - Badelj - Frendrup si scontrerà con Anguissa, Lobotka e Zielinski: iazzurri sono quelli che innescano le giocate offensive, spetterà dunque ai...... quando "i 4", Panatta, Barazzutti, Bertolucci e Zugarelli , guidati da Nicola ... Nell'ipotesi, anche questa non così remota, disquadre a parimerito " e ciò succederebbe se l'Italia ...

I Tre Moschettieri – D'Artagnan, Quando, Scomparso, Tokyo-Ga e i ... Movieplayer

I tre moschettieri – Milady: Eva Green nel primo poster ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

Nella seconda parte della nostra rubrica mensile homevideo le recensioni di: I Tre Moschettieri - D'Artagnan, Quando, Scomparso, Tokyo-Ga. La seconda parte della nostra rubrica homevideo di recensioni ...Pierluigi Battista, autore della nostra quotidiana e amatissima “Uscita di sicurezza”, torna in libreria con un saggio che rende onore e memoria a tre ...