I segreti delle persone più longeve | gli scienziati confermano

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 17 settembre 2023) Il segreto della longevità? Ecco come fanno alcunea vivere più a lungo: logli. Esiste un modo per vivere più a lungo? Mantenere giovane corpo e mente è l’obiettivo di tutti, ma come fare per stare in salute per più tempo possibile? Ecco la risposta degli. Gli-Ilovetrading.itLa ricetta per la longevità e una vita più lunga esiste? Sicuramente ci sonoabitudini che fanno vivere meglio e agevolano lo stato di salute: ecco quali sono. Per alzare le aspettative di vita non basta solo mangiare sano e fare attività fisica. Secondo glic’è un’abitudine che accomuna tantee che fa mantenere giovani: ecco di cosa si tratta. Longevità, l’abitudine che ...