I profondi segreti della mia famiglia | come finisce? Spiegazione del finale del thriller del 2021

(Di domenica 17 settembre 2023) “Imia” è un intrigante film deldiretto da Stefan Brogren e interpretato da un cast di talento che comprende Alex Paxton-Beesley, Madelyn Keys, Gabriel Venneri, Zoe Sarantakis, Sonja Smits e Christian Paul. La Trama del film ImiaIl film si apre in una tenuta, dove Katherine ha appena dato alla luce una bambina. Joyce, sua madre, le fa credere che la neonata sia morta. In realtà, il neonato viene dato al dottor Baker in segreto. Un salto temporale ci porta vent’anni avanti nel tempo. Katherine è ora sposata con Chuck e scopre che Haley ha la leucemia. La sua unica speranza è trovare un donatore di midollo osseo compatibile. Nel frattempo, scopriamo che la prima ...