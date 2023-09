(Di domenica 17 settembre 2023) Comincia tra luci e ombre il cammino delle squadre italiane diimpegnate nel Campionato-2024. Nella prima giornata infattihanno trovato la vittoria, mentre Gherdeina e Merano sono uscite dalcon una sconfitta. Il KO più pesante è stato inflitto da Merano: i veneti infatti si sono arresi al cospetto del Kitzbuhel con il rotondissimo risultato di 10-1. Gherdeina invece nel primo scontro interno della stagione ha dovuto cedere il passo a Renon, abile a imporsi per 3-1. Successo senza storie poi quello dei Cavaliers che, in una sfida a senso unico, hanno regolato il Klagenfurt II per 7-1. Sorride anche, team di carattere che ha avuto la meglio ...

... mentre e al palazzetto delCotta Morandini verrà dato spazio alle attività di pattinaggio artistico con la Libertase dicon l'Hc Valpellice Bulldogs. Elisa Rollino Ricevi ...Alle 15,30 di sabato 16, a Pinerolo(ingresso libero), Valpellice Bulldogs impegnata in amichevole con gli svizzeri del Verzasca. Si tratta di un test che arriva ad una settimana dal debutto interno ...Io ho giocato dieci anni asul, lui veramente non si è perso una partita" , ha raccontato Alex, ammettendo di essersi sentito sempre supportato dal padre, ma di dover anche ...Appuntamento sabato 16 settembre, alle ore 20:30. La prima partita ufficiale della stagione 2023 - 24 va a chiudere quanto visto nell'ultima annata disuitaliano e mette di fronte la SG Cortina Hafro , Campione d'Italia per la 17a volta, e l'HCMV Varese, che lo scorso gennaio ha alzato la sua prima Coppa Italia. Questo il ...

Asiago Hockey: gli ungheresi dominano sul ghiaccio dell'Odegar 7 Comuni Online

Hockey ghiaccio, Alps League 2023: Ritten, Vipiteno e Unterland cominciano con una vittria OA Sport

Davanti a oltre 200 tifosi scatenati, i gialloneri di Czarnecki perdono 4-1 contro i campioni d'Italia ma offrono una bella prova in tutti i reparti. Ora testa al campionato ...La seconda giornata della stagione regolare dell'ICE League 2023-2024 porta in dote una sconfitta al Bolzano, che era impegnato in serata in un incontro casalingo. Gli altoatesini infatti hanno ceduto ...(MG) Con il Cortina a giocarsi la Supercoppa Italiana contro Varese, e l’ovvio rinvio della gara che la vedeva opposta al Fassa, sono 14 le formazioni che ...