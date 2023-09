Ho già dato con Gattuso | il Napoli di Garcia non lo guarderò più

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 17 settembre 2023) Allora, partiamo dalla cosa meno importante (che anzi non dovrebbe interessare nessun tifoso serio deldopo lo scempio che si è visto ieri in campo), e cioè l’analisi dei gol. Poi affronteremo le cose serie. Il primo gol subito dalnasce da calcio d’angolo. Viene battuto forte e con traiettoria ad uscire verso lo spazio al vertice dell’area piccola (altezza primo palo) per il primo ricevente che ha il compito di colpire il pallone girandolo verso l’altro ricevente (il secondo) che ha il compito di colpirlo per indirizzarlo a rete. È uno schema, si badi bene: sinonimo, per chi ancora non l’avesse capito, della possibilità di colpire a morte l’avversario attraverso una giocata o un insieme di giocate che lo stesso avversario non conosce e rispetto al quale può quindi non avere nell’immediato la possibilità di difendersi e prendere contro ...