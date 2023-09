“Ho bisogno di un dottore” Mara Venier | nuovi guai di salute | incidente domestico

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 17 settembre 2023)inizia oggi la sua ultima stagione alla guida di Domenica In chiusa la quale si dedicherà alla famiglia. Spiegava nei giorni scorsi la conduttrice come: “Voglio godermi finché posso l’amore per il marito”. Famiglia che è in cima ai suoi pensieri. Raccontava ancora la zia come tutti i suoi soldi fossero destinati per figli e nipoti. “Per me non spendo quasi niente. Spendo per i miei figli, per i miei nipoti. A tutti ho comprato la casa, persino il piccolo laio (che ha 5 anni) ne ha già una intestata”. >“Cosa ha detto?”. Grande Fratello 2023, Alex Schwazer nella bufera: quella frase che lo mette nei(VIDEO) “Tengo al loro futuro, non voglio che abbiano problemi. E non ne avranno. E tutto grazie al mio lavoro, il lavoro di una vita”.che ha anche raccontato alcuni dei ...