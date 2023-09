...per la sostenibilità finanziaria a medio termine permettendo abbastanza spazio per gli...definire) delle spese collegate al Pnrr e di quelle aggiuntive per la difesa collegate alla...Unalunga, che ha già messo KO l'Europa (come era negli intendimenti di Gran Bretagna e ...europeo sembra rifarsi a quella locuzione latina tante volte citata a proposito degli...Secondo , entra in agenda il tema della difesa, cioè della. Una novità rispetto alla quale bisogna avere una posizione netta. Terzo , si parla di, cioè si lancia un chiaro ...

Guerra e investimenti: l'avvertimento di Giorgetti ai "falchi" Ue ilGiornale.it

Cosa significa la fame di pace, coltivare visioni alternative alla guerra Avvenire

Tre marocchini sono stati arrestati con accuse di tentato omicidio, rapina, porto abusivo di armi e minacce in seguito a una serie di aggressioni violente tra due bande rivali, forse per il controllo ...Vi sono ragioni impellenti per rilanciare gli investimenti privati. Anzitutto assistiamo ad una flessione della crescita – meno 0,3% nel secondo trimestre sul trimestre precedente. Imprenditori e ...