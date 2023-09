... ma non è escluso anche ilmeccanico. La prima ipotesi è stata da subito quella considerata ... il pilota avrebbe lanciato l'allarme al capo squadra parlando di "problema al motore" e "...L'altra ipotesi, meno accreditata, è che si sia verificato unal motore. Che cosa è e perché è pericoloso per gli aerei il "strike" (clicca qui) 16/09/2023 00:34 Condividi Link https://...Quindi, una "strike", così come è definita la tipologia di incidente, tra le ipotesi più accreditate da fonti militari. L'altra ipotesi, meno accreditata, è che si sia verificato unal ...

Guasto o "bird strike": Frecce Tricolori, le possibili cause della tragedia Today.it

Le cause dello schianto delle Frecce Tricolori: stormo di uccelli o guasto, le ipotesi Corriere della Sera

Una “bird strike” tra le ipotesi più accreditate da fonti militari. L'altra ipotesi, meno accreditata, è che si sia verificato un guasto al motore. Una bimba di 5 anni è morta, aperta un'inchiesta che ...Un fenomeno che in gergo viene definito "bird strike": un urto con uno stormo di uccelli che, in alcuni casi, può danneggiare il velivolo o provocare guasti. Si schianta aereo delle Frecce Tricolori: ...