GTWC Europe | Valencia gara-2 | Audi ancora davanti | Martin porta in Top3 la BMW di Valentino Rossi

(Di domenica 17 settembre 2023)contro tuttiuna volta aal termine della Q2 del Fanatec GT World ChallengePowered by AWS Sprint Cup. Il #26 di Sainteloc Racing svetta contro il cronometro sul bagnato, il transalpino ha preceduto Albert Costa (Emil Frey Racing Ferrari #69) e Maxime(WRT BMW #46). Ferrari e BMW inseguono nella seconda sessione di qualifica del fine settimana, Lorenzo Patrese (Tresor Attempto Racing #99) ha concluso quarto con il giro veloce in Silver Cup. Seguono le due Lamborghini di VSR e la Mercedes #77 di Hubert Haupt, tutte auto presenti in Silver. Decimo posto per Mattia Drudi (Tresor Orange 1 #40), 18a piazza per Timur Boguslavskiy (Akkodis ASP #88 Mercedes). Il leader del campionato ha faticato sul bagnato, il compagno di box di ...

Nello stesso weekend torna il Fanatec GT World Challengecon la sprint cup valida per l'ottavo round dell'anno che si correrà sul circuito Ricardo Tormo di Valencia. Sul circuito spagnolo, ...Da quest'anno Rossi corre nel, apertosi lo scorso 22 aprile a Monza e che si chiuderà sulla pista olandese di Zandvoort il prossimo 15 ottobre. Nel team condiviso con Martin ed Augusto ...Il campionatoproseguirà ora a metà maggio con la gara Sprint in programma sulla pista inglese di Brands ...

Raffaele Marciello/Timur Boguslavskiy vincono gara-1 a Valencia per il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Quarta affermazione del campionato e nuovo allungo in classifica per ...In gara 1 del weekend di Valencia del GT World Challenge, la vittoria va alla Mercedes Akkodis-Asp di Raffaele Marciello e Timur Boguslavskiy. Ottava la Bmw di Rossi-Martin, Patrese-Aka vincono in Sil ...