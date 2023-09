Griglia di partenza del Gran Premio di Singapore di F1 di oggi | come inizierà la gara

(Di domenica 17 settembre 2023) Carlos Sainz Jr (ESP) Ferrari si qualifica in pole position, 2° posto George Russell (GBR) Mercedes AMG F1 e 3° postoLadideldidi domenica, con Carlos Sainz della Ferrari che partirà in pole position. In prima fila sulladi Marina Bay è affiancato dalla Mercedes di George Russell. La seconda Ferrari di Charles Leclerc e la McLaren di Lando Norris partono dalla seconda fila. Lewis Hamilton della Mercedes e Kevin Magnussen della Haas partiranno in quinta e sesta posizione. Le qualifiche della Red Bull hanno visto Max Verstappen solo 11° sulladi, mentre Sergio Perez è sceso al 13° posto a causa della doppia eliminazione in Q2. Lance Stroll dell’Aston Martin si piazza al ...

Lo spagnolo si trova in prima fila sulladiaccanto alla Mercedes di George Russell . Charles Leclerc parte dalla terza posizione, con un distacco di appena 79 millesimi dal suo ... e così è stato: a partire davanti a tutti indinella gara di domani sarà infatti Carlos Sainz , autore del miglior tempo in 1:30.984 . Una qualifica molto serrata già dalla Q1, con ... Una previsione, almeno per la sessione decisiva per stabilire ladi, che si è rivelata del tutto corretta. Due piloti in Q3 Per la prima volta in questa stagione , infatti, il duo ... La Red Bull dell'olandese dunque domani prenderà regolarmente il via dall'11esima posizione indi, come da risultati della qualifica odierna. Verstappen era stato convocato dagli ...

La diretta della gara del GP Singapore della Formula 1 2023 oggi alle 14:00: a Marina Bay le Ferrari di Leclerc e Sainz sfidano Verstappen ... Il leader del campionato di Formula Regional è stato sanzionato per un improprio utilizzo del Push to Pass nel corso della gara. Penalizzati per lo stesso moti ... I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la gara di domani. Lo spettacolo non è mancato sul tracciato cittadino, dove ...