(Di domenica 17 settembre 2023) Il ritorno in campo ed esordio con il Getafe di Masonè stato rovinato da alcuni corida parte dei. L'inglese, che non giocava una partita ufficiale da ben 19 ...

Il ritorno in campo ed esordio con il Getafe di Masonè stato rovinato da alcuni cori shock da parte dei tifosi dell'Osasuna . L'inglese, che non giocava una partita ufficiale da ben 19 mesi dopo le accuse di stupro da parte della sua ...Il ritorno in campo ed esordio con il Getafe di Masonè stato rovinato da alcuni cori shock da parte dei tifosi dell'Osasuna . L'inglese, che non giocava una partita ufficiale da ben 19 mesi dopo le accuse di stupro da parte della sua ...

"Greenwood muori", coro shock dei tifosi dell'Osasuna: caos in Liga Corriere dello Sport

Tifosi dell'Osasuna scioccati: "Greenwood muori", caos in Liga Avvisatore.It

Il settore ospiti, però, lo ha bersagliato con un coro shock. Dalle tribune è infatti partito il coro "Greenwood muori", che non ha comunque tolto la concentrazione all'inglese che è risultato ...