Grande opportunità per band e gruppi musicali alla Lega Navale Italiana di Salerno

Leggi su anteprima24

(Di domenica 17 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPercon talento e passione per la musica e voglia di esibirsi in un contesto straordinario come il porto turistico dic’è una. “Music On the Port” èricerca dieclettiche ed entusiasmanti per aggiungere un tocco specialemaratona musicale che si terrà durante l’intera giornata di domenica 1° ottobre 2023 presso la sede didelladi, al porto Masuccio Salernitano.kermesse ledi tutti i generisono benvenute. Unici requisiti richiesti: essere pronti ad infiammare il palco e far bre ...