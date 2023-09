Grande Fratello | scatta la bestemmia? Un concorrente finito nel mirino

(Di domenica 17 settembre 2023) Claudio Roma hato al? Il gieffino finisce sotto attacco, cosa ha detto nella casa più spiata d’Italia Nonostante gli infiniti avvisi e richiami all’attenzione di Alfonso Signorini, nella casa delpotrebbe essere andato in scena il primo scivolone di questa edizione. A esseresotto la lente d’ingrandimento è Claudio Roma, ultimo arrivato nel loft romano. Poche ore però sono bastate al trentaquattrenne romagnolo, che secondo i telespettatori più attenti si sarebbe lasciato andare a una. Opinione però subito divisa, visto che l’audio del momento in questione non è chiarissimo e probabilmente se davvero si fosse trattato di unaprobabilmente Claudio sarebbe già stato squalificato, a ...

arriva il primo squalificato Clamoroso quanto accaduto nella casa più spiata d'Italia, con il neo entrato Claudio Roma veterinario 34enne che secondo gli internauti avrebbe ...Durante l'intervista, ha affrontato il delicato argomento dei reality show, affermando con chiarezza che non avrebbe mai partecipato a programmi come ilo L'Isola dei Famosi : 'Ogni ...Il primo caso di presunta bestemmia al8 è servito. Protagonista Claudio Roma, il veterinario 34enne della riviera romagnola. In un filmato che sta facendo il giro dei social si sente l'uomo pronunciare 'Dio'. Non chiaro ...

Grande Fratello, Claudio Roma è amicone di un ex volto di Uomini e Donne: ecco chi TvDaily

Grande Fratello, Claudio Roma è amico di un noto ex corteggiatore di Uomini e Donne: ecco di chi parliamo! ComingSoon.it

La festa orientale ha certamente divertito gli ospiti della Casa, ma, come spesso accade, dopo la goliardia le riflessioni e i pensieri ritornano a presentarsi. I concorrenti stanno affrontando le ...L'ex concorrente del Grande Fratello ha criticato la nuova edizione e Alfonso Signorini: 'Frenato e bloccato, deve seguire le direttive' ...